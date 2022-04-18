سوهاج: تشكيل وحدة منصة «أيادي مصر» لتسويق المنتجات التراثية إلكترونيا

أصدر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قرارا بإنشاء وتشكيل وحدة منصة «أيادي مصر» للتسويق الإلكتروني للمنتجات التراثية واليدوية بديوان عام المحافظة؛ لتكون نقطة اتصال بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية، على أن يتم تحديد منسق بكل مركز وقرية تحت إشراف المنسق العام للمنصة، وذلك تنفيذا لتوصيات الورشة التدريبية لمنسقي المحافظات بوزارة التنمية المحلية بالقاهرة.

التواصل مع منتجي المشغولات التراثية واليدوية

وأوضح محافظ سوهاج، أن الوحدة تختص بالتواصل مع المنتجين للمنتجات التراثية واليدوية وتجميع المنتجات وتنسيقها وإرسالها إلى الوحدة المركزية بوزارة التنمية المحلية، وكذا عقد ورش عمل تدريبية لتأهيل ورفع قدرة المنتجين وكفاءة المنتجات بالتنسيق مع الوحدة المركزية بالوزارة، بالإضافة إلى إرسال قوائم محدثة بالمنتجين على مستوى المحافظة إلى الوحدة المركزية.

التواصل والتنسيق بين أصحاب الحرف والورش

وتختص الوحدة أيضا بإقامة ندوات تعريفية بالمنصة وعملها لدى الجهات المعنية بمحافظة سوهاج، ومخاطبة الوحدة المركزية بشأن أي فعاليات ستقام بالمحافظة للتنسيق حيال مشاركة المنصة فيها، إضافة إلى التواصل والتنسيق بين أصحاب الحرف والورش وأصحاب المشروعات الصغيرة لتكوين تكتل وجمعيات تعاونية.

وفي وقت سابق، حضر اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام لمحافظة سوهاج، حفل توزيع أجهزة عروس على الفتيات المقبلات على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج السابق.