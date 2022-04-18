حريق يلتهم 3 أحواش والدفع بسيارتين للسيطرة عليه بدار السلام في سوهاج

فوجئ أهالي مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، باشتعال النيران بأحد الأحواش دون سبب، لتمتد منه للآخر ثم للثالث، وجرى التواصل مع وحدة الحماية المدنية، والدفع بسيارتين إطفاء للسيطرة على الحادث، دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية بسوهاج، يفيد نشوب حريق بحوش دائرة مركز دار السلام.

الانتقال إلى موقع الحادث والمعاينة

وبانتقال وحدة البحث الجنائي بقيادة اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، وقوة من الحماية المدنية لموقع الحادث، تبين نشوب حريق بحوش ملك المدعو «تامر ا م ا» 20 عاما، طالب، ويقيم بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

النيران تمتد لحوشين آخريين دون خسائر

امتدت النيران لحوشين مجاورين ملك كل من «أحمد ع ا س» 23 عاما، عامل، ويقيم بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، و«محمود م ع ع» 38 عاما، عامل، ويقيم بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وجرى الدفع بسيارتين إطفاء، والسيطرة على الحريق وإخماده «دون حدوث إصابات بشرية»