إقبال على شراء الرنجة من فروع المجمعات الاستهلاكية.. الكيلو بـ40 جنيها

تشهد فروع المجمعات الاستهلاكية، إقبالا متزايدا من المواطنين على شراء الرنجة، تزامنا مع حلول عيد شم النسيم يوم الإثنين المقبل، 25 أبريل، حيث بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح الرنجة بأسعار مخفضة للمواطنين مقارنة بسعرها في الأسواق الخارجية، وذلك تخفيفا على المواطن من ارتفاع أسعار السلع لدى التجار.

سعر كيلو الرنجة في المجمعات الاستهلاكية

وجاء سعر كيلو الرنجة المطروحة في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، عند 40 جنيها للرنجة ذات الحجم المتوسط، و48 جنيها للرنجة ذات الحجم الكبير، وذلك وسط إقبال المواطنين على شراء الرنجة من منافذ وزارة التموين، إذ أكد عدد من المواطنين أن سعر الرنجة في المحال تخطى 60 جنيها.

وتعتاد وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضح السلع المرتبطة بالمواسم تسهيلا على المواطنين في توفير احتياجاتهم من السلع، إذ تضخ وزارة التموين الرنجة قبل عيد شم النسيم، كما تضخ معلبات الكعك قبل عيد الفطر، فضلا عن ضخ كميات وفيرة من اللحوم والأضاحي قبل عيد الأضحى من كل عام.

1300 مجمع استهلاكي على مستوى مصر

وتمتلك وزارة التموين والتجارة الداخلية حوالي 1300 مجمع استهلاكي على مستوى محافظات الجمهورية من أجل توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث تقل أسعار السلع في المجمعات بنسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة من 20% إلى 30%.

وتقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية يوميا، بضخ ألاف الأطنان من السلع الغذائية لفروع المجمعات لإتاحة السلع المختلفة أمام المواطنين بأسعار مخفضة.