إقبال على مكاتب التموين لتسليم تقارير امتلاك السيارات قبل انتهاء المهلة

تشهد مكاتب التموين على مستوى المحافظات إقبالا متزايدا من المواطنين لتسليم تقارير امتلاك سيارات حديثة، وذلك بالنسبة لأصحاب البطاقات التموينية ممن تسلموا عبر بونات صرف الخبز رسالة تحذيرية بضرورة التوجه لمكاتب التموين لإثبات عدم امتلاك سيارة حديثة تجنبا لوقف بطاقة التموين، وذلك ضمن إجرءات ضبط منظومة البطاقات التموينية لحذف الفئات غير المستحقة للتموين والإبقاء فقط على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا للدعم التمويني.

25 أبريل نهاية مهلة تسليم تقارير امتلاك السيارات

وبناء على تنبيه وزارة التموين المرسل عبر بونات صرف الخبز، فإن آخر موعد لتسليم تقرير وإفادة من المرور بعدم امتلاك سيارة حديثة هو يوم 25 أبريل الجاري، وبذلك يكون متبقيا على المهلة أسبوع واحد فقط.

وأوضحت مصادر لـ«الوطن» أن عدم الإلتزام بالتعليمات الواردة على بونات صرف الخبز يؤدي لتوقف البطاقة التموينية.

حذف مالكي السيارات الحديثة من الدعم التمويني

وتضمنت رسالة بون صرف الخبز أن كل من لديه سيارة عليه أن يتقدم بإفادة من المرور إلى مكتب التموين التابع له لإثبات أن السيارة التي يمتلكها ليست موديل 2018 فأحدث، إذا يعتبر إمتلاك سيارة حديثة ضمن أحد محددات الإستبعادة من التموين.

وأكدت المصادر أن كل من لديه سيارة ليس مطلوبا منه تقديم تقرير إلى المرور، موضحة أن الفئات المطلوب منها التقدم بالتقارير هى التي تسلمت رسائل عبر بونات صرف الخبز فقط، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة بـ25 إبريل الجاري.

حذف أصحاب الدخول المرتفعة

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية بثت عبر بونات صرف الخبز عدة رسائل لأصحاب البطاقات التموينية، حيث بدأتها في مارس الماضي بتقديم بيانات الدخل الشامل لمكاتب التموين تمهيدا لحذف أصحاب الدخول المرتفعة.