وكيل خطة النواب: الفساد يؤثر على الموازنة وأصبح يُدرس في بعض الجهات

قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يجب تقليل الفساد، حيث إن الفساد من الأسباب المؤثرة في الموازنة في بعض الجهات، ويجب أن نقلل من الفساد، ويجب مواجهته، مشيرا إلى أن بعض الجهات أصبح الفساد فيها يُدرس للفاسدين، على حد تعبيره.

مجلس النواب

وأشاد ياسر عمر، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة قانون ربط الحساب الختامي للموازنة العامة وموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2020-2021 اليوم بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والتي يكون لها تأثير كبير في المناقشات.

المركزي للمحاسبات

وطالب «عمر» بالتدقيق وتنفيذ ملاحظات تقرير الجهاز المركزي على الحسابات الختامية وألا يكون هناك فائدة من مناقشة تلك الحسابات الختامية للموازنات.

واستعرض ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أهم ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج فحص الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021، والتي ناقشتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وقال ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات إن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في السنة المالية 2020/2021 بلغ نحو 263.9 مليار جنيه مقابل نحو 229.9 مليار جنيه في السنة المالية 2019/2020 بزيادة بلغت نحو 34.7 مليار جنيه بنسبه 15.1 %، وتبين لدي الفحص استمرار قيام وزارة المالية بإصدار سندات لصالح صندوق التأمين الاجتماعي بمبالغ جملتها نحو 70.820 مليار جنيه يمثل جزءا من القسط السنوي المستحق عن العام المالي 2020/2021، والبالغ نحو 170 مليار جنيه، دون تحميل استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الموازنة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وناقش مجلس النواب اليوم خلال الجلسة العامة بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية ووزير شئون المجالس النيابية الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة الماتلية 2020/2021 حيث استعرض وزير المالية مؤشرات الحساب الختامي خاصة أن الحساب الختامي لتلك الموازنة يتعرض للسنة التي تعرضت فيها الموازنة العامة لآثار جائحة كورونا.