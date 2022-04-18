عاجل: إصابة 9 على الأقل في سقوط قذائف هاون على مبنى البرلمان الصومالي

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الصينية « شينخوا»، في نبأ عاجل، قبل قليل، عن سقوط عدة قذائف هاون في محيط مبنى البرلمان الصومالي، الإثنين، أثناء جلسة للنواب لتحديد موعد إجراء انتخابات رئاسة البرلمان.

وقال تلفزيون «غوب جوغ»، الصومالي، إن سبعة أشخاص أصيبوا جرّاء إطلاق حركة الشباب الإسلامية الجهادية قذائف الهاون على مباني البرلمان في مقديشو، بينما كانت تعقد جلسة مشتركة للبرلمان الاتحادي لبحث انتخاب رئيسين لغرفتيه.

وأضافت التليفزيون أن سبعة أشخاص من بينهم حارسين تابعان لزعيم حزب «وداجير عبد الرحمن عبد الشكور»، نائب برلماني، أصيبوا في قصف بقذائف الهاون.

وكان أعضاء البرلمان الصومالي أدوا اليمين الخميس بعد انتخابات تأجلت طويلا وشهدت فوضى اتسمت بالعنف والصراع على السلطة بين زعماء البلاد، وجرت مراسم أداء اليمين لنحو 300 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في مقديشو في منطقة آمنة في المطار.