وقفة عيد الفطر 2022 بالحسابات الفلكية..هل سيكون رمضان 30 يوما؟

مع قرب دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يبدأ الناس بالبحث عن موعد وقفة عيد الفطر 2022 وموعد إجازة العيد الصغير كما يطلقون عليه، وهو ما كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور جاد القاضي، تفاصيله في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وفق الحسابات الفلكية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، فيما يلي موعد وقفة عيد الفطر 2022، وفق جاد القاضي الذي أشار إلى أن المعهد يمتلك الإمكانيات البشرية التي تؤهله للحسابات بدقة، وبالفعل انتهى من كافة الحسابات للشهور العربية قبل موعدها بفترة كبيرة.

وقفة عيد الفطر 2022

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن وقفة عيد الفطر 2022 ستكون يوم الأحد الموافق 1 مايو المقبل 2020، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية»، وهو الموافق 30 من رمضان.

موعد وقفة عيد الفطر المبارك 2022

وأضاف جاد القاضي، أن شهر رمضان 2022 سيكون 30 يوما وفقا للحسابات الفلكية، لافتا إلى تحديد ذلك وتأكيده بعد يوم الرؤية الموافق 29 رمضان 2022، ووقتها سيتم تحديد موعد عيد الفطر المقبل وذلك بالاشتراك بين علماء المركز القومي للبحوث الفلكية ودار الإفتاء المصرية والهيئة العامة للمساحة.

الإجازات المتبقية في عام 2022

ومن المتوقع أن تكون الإجازات المتبقية في عام 2022 كما يلي:

25 أبريل إجازة شم النسيم وتحرير سيناء 2022.

أول مايو، إجازة عيد العمال.

أيام إجازة عيد الفطر 2 و3 و4 و5 مايو.

إجازة ثورة 30 يونيو.

يوم 8 يوليو ستكون وقفة عرفات وأيام إجازة عيد الأضحى، في الفترة من 8 إلى 12 يوليو 2022.

إجازة 30 يوليو بمناسبة رأس العام الهجري الجديد.

إجازة ذكرى انتصارات أكتوبر.

إجازة المولد النبوي الشريف.