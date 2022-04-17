موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2022.. تصل إلى «10 أيام متصلة»

يبحث الكثيرون عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2022، خاصة أننا في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، حيث إن طول مدة الإجازة جعلتها فرصة للكثيرين لترتيب اللقاءات والزيارات العائلية، فضلاً عن أنها فرصة مثالية للراحة، بخاصة أنها إجازة مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص.

وفي إطار حرص بوابة «الوطن» على الإجابة على التساؤلات التي تدور في ذهن القراء والمواطنين، نعرض في التقرير التالي موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2022، فلكيًا وفق أجندة العطلات الرسمية المعلنة من مجلس الوزراء.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك

وبحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن شهر رمصان لهذا العام يأتي كاملاً، أي 30 يومًا، ويعتبر يوم الأحد الموافق 1 مايو وهو وقفة عيد الفطر المبارك، وبالتالي تكون إجازة الفطر المعلنة هي من الأحد وحتى الأربعاء من 1 إلى 4 مايو الجاري.

10 أيام متصلة إجازة عيد الفطر

لكن يتزامن الأسبوع الأخير من شهر رمضان مع عدد من الإجازات والعطلات الرسمية، ويتوقع أن تكون الإجازة لهذا العام 10 متصلة كالآتي:

8 أيام إجازة عيد الفطر المبارك

الخميس 28 إبريل عيد تحرير سيناء

الجمعة 29 إبريل إجازة رسمية

السبت 30 إبريل إجازة أسبوعية لمعظم المصالح

الأحد 1 مايو عيد العمال بالإضافة لكونه وقفة عيد الفطر

الاثنين 2 مايو أول أيام عيد الفطر

الثلاثاء 3 مايو ثاني أيام عيد الفطر

الأربعاء 4 مايو ثالث أيام عيد الفطر

الخميس 5 مايو إجازة بدل الأحد عيد العمال

الجمعة 6 مايو إجازة رسمية أسبوعية

السبت 7 مايو إجازة لمعظم المصالح الحكومية

وبهذا تكون إجازة عيد الفطر 10 أيام متصلة، مع العلم أن يومي الخميس الموافق 28 أبريل و5 مايو، سيتم التأكيد على كونهم إجازة رسمية من عدمه في تقرير رسمي وقتها.