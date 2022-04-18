مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 17.. أسر ياسين يقع في حب صبا مبارك

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع أحداث مسلسل سوتس بالعربي في الحلقة 16 بطولة الثنائي أسر ياسين وأحمد داود ويتوقعون أن الحلقة المقبلة ستشهد مفاجآت وهنا تعرف على توقعات مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 17.

ويتوقع الجمهور أن مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 17 سيشهد كثير من التطورات العاطفية بين الأبطال وعلى رأسهم زين ثابت الذي يجسّد شخصيته الفنان أسر ياسين والذي يتوقع الجمهور بأنه ستكون هناك علاقة عاطفية بينه وبين فريدة التى تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك وهي صاحبة مكتب المحاماة الذي يعملون فيه.

مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 17

وجاء هذا التوقع بسبب المشهد الأخير الذي ختم الحلقة الماضية وهي تقديم زين لهدية لفريدة وتعبيره لها بيده على شكل قلب من بعيد وهو الأمر الذي جعل الجمهور يتوقع بأن ما حدث بداية علاقة عاطفية جديدة.

أحمد داود يعود لتارا عماد

ومن ناحية أخرى يتوقع الجمهور أنَّ أدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود سيعود مرة أخرى إلى ليلي التي تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد وذلك بعدما انفصلا في حلقة الأمس، وأنه سيخبرها بسره الكبير الذي يخفيه وهو أنه ليس خريج كلية الحقوق.