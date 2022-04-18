رئيس جامعة سوهاج يشهد ندوة تثقيفية عن الإرشاد الأسري

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الندوة التثقيفية التي عقدتها الجامعة والمجلس القومي للمرأة، اليوم الاثنين، تحت عنوان «برنامج الإرشاد الأسري المتوازنة»، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتور عبد الحميد متولي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتور الأمير عبد العال، عضو المركز العالمي للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، وسامح العشاوي، مدير المكتب الفني بالمجلس القومي للمرأة بالقاهرة، والدكتورة سحر وهبي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، ولفيف من أعضاء المجلس القومي للمرأة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

فعاليات المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية

في بداية الندوة، استهل رئيس الجامعة كلمته بالترحيب بضيوف الأزهر الشريف على أرض الجامعة، موجهاً الشكر إلى الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، على دوره الفاعل في كل القضايا الدينية والاجتماعية والإنسانية، لافتاً الى أن الندوة جاءت ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية، التي سبقتها عدة مبادرات ضمن منظومة «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير الحجر والبشر على حد سواء، لرفع مستوى مكونات الأسرة، من خلال مجموعة من الندوات التوعوية والتثقيفية، التي تستهدف الشباب من قادة المستقبل.

وذكر «عبد الخالق» أن تنظيم الندوة يتزامن مع العديد من المناسبات الدينية والتاريخية منها شهر رمضان المبارك، وذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وعيد سوهاج القومي، وقرب حلول عيد القيامة المجيد، وعيد الفطر المبارك، مقدماً التعازي للشعب المصري في وفاة «القمص أرسانيوس وديد»، كاهن كنيسة السيدة العذراء بالإسكندرية، الذي اغتاله احد الخارجين عن القانون، دون ذنب اقترفه.

توازن وتوافق يؤدي إلى استقرار الدولة

وخلال فعاليات الندوة، ألقى الدكتور عبد الحميد متولي كلمة تحاور خلالها مع الشباب، أوضح فيها دور الأزهر الشريف في التعاون مع المجلس القومي للمرأة في حماية الوعي وحماية الوطن، للوصول إلى توازن وتوافق يؤدي إلى استقرار الدولة، مطالباً رئيس الجامعة بتنظيم عدد من الندوات للطلاب في مجال بداية تكوين الأسرة السوية.

واوضح الدكتور الأمير عبد العال أن الندوة هدفها توعوي، لتصحيح بعض المفاهيم المتعلقة بمسألة الأسرة، مشيراً إلى أن الأسرة ليست الزوج والزوجة فقط، بل هي علاقة قوية تقوم على البر والإحسان، ولذلك جاء ترتيبها فالمقام الثاني بعد عبادة الله سبحانه وتعالى.

ومن جهته، وجه سامح العشاوي عدداً من الرسائل للشباب، عن كيفية التواصل داخل الأسرة، مناشداً الطلاب بأن يكونوا نواة التغير الإيجابي من خلال التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، لافتاً الى أن الشباب هم الأجيال القادمة ومن سيطبقون مفهوم تنمية الأسرة بشكل سليم.

زيارات لعدد 25 قرية ضمن «حياة كريمة» بسوهاج

وفي كلمتها، هنأت الدكتورة سحر وهبي جميع الحضور بقدوم شهر رمضان وقرب حلول عيد القيامة المجيد، واستعرضت نبذة مختصرة عن الإنجازات التي قام بها المجلس القومي للمرأة، في مجال تنمية الأسرة، من خلال تنفيذ عدة برامج منها دليل التمكين والدعم، ولم الشمل، والدمج والإعاقة.

وأوضحت أن الايام القادمة ستشهد تنظيم عدد من الزيارات لعدد 25 قرية من قرى «حياة كريمة» بسوهاج، لتوصيل المفاهيم الإيجابية، التي توجه بها القيادة السياسية، موجهةً الشكر للدكتور مصطفى عبدالخالق، لدعمه المستمر لجميع فعاليات المجلس القومي للمرأة.

جدير بالذكر ان الندوة شملها حوار مفتوح مع الشباب، لطرح الاستفسارات والتعبير عن آرائهم.