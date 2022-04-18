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مقتل شخصين في قصف روسي على مدينة خاركيف الأوكرانية

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رؤى ممدوح
04:17 م | الإثنين 18 أبريل 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

أعلنت سلطات مدينة خاركيف الأوكرانية، اليوم الإثنين، مقتل شخصين بقصف روسي عنيف استهدف المدنيين وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

أسيران بريطانيان في قبضة الجيش الروسي

وكانت شبكة «سكاي نيوز عربية»، قد أفادت في وقت سابق اليوم أن التليفزيون الروسي عرض بثًا مباشراً لأسيرين بريطانيين، تمكنت القوات الروسية من إلقاء القبض عليهما خلال مشاركتهما القوات الأوكرانية في القتال ضد الروسية.

معاملة الأسرى في الحرب الروسية الأوكرانية

وأعلنت الحكومة الروسية منذ بداية الحرب أنها ستقوم باستثناء المقاتلين الأجانب من معاملة أسرى الحرب، وسيتم تقديمهم لمحاكمات عسكرية عقب انتهاء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وهو القرار الذي تسعى أسرتا المقاتلين إلى تعديله.

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الثاني منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن حكملة عسكرية على البلاد.

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بقلم رؤى ممدوح