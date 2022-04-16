تفاصيل اتصال بوتين ومحمد بن سلمان: بحثا تعزيز العلاقات بين البلدين

كشفت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن تفاصيل الاتصال الذي دار اليوم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشيرة إلى أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

ما دار في اتصال بوتين ومحمد بن سلمان

وأشارت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى أنه جرى خلال الاتصال بين الرئيس بوتين والأمير محمد بن سلمان، بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وقد أكد ولي العهد، خلال الاتصال مساندة المملكة للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا ويحقق الأمن والاستقرار.

وفي السياق نفسه، أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عددا من الملفات الثنائية والدولية الملحة، منها النزاعات في اليمن وأوكرانيا، حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين روسيا والسعودية

وأكدت الرئاسة الروسية في بيان، اليوم السبت، أن بوتين والأمير محمد بن سلمان، استعرضا، خلال المكالمة التي جرت بمبادرة من الجانب السعودي، المسائل الملحة المتعلقة بالتعاون الثنائي، خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري، وأعربا عن سعيهما المشترك إلى مواصلة تطوير الروابط متبادلة المنفعة بين الدولتين.

وأشاد الرئيس الروسي بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وفقا للبيان، بالعمل المشترك الجاري ضمن إطار تحالف «أوبك+» بهدف ضمان استقرار أسواق النفط العالمية.

تبادل الآراء حول الوضع في أوكرانيا واليمن

وتابع البيان: جرى تبادل الآراء إزاء عدد من الملفات المطروحة على الأجندة الدولية، منها الوضع حول أوكرانيا والتسوية في اليمن.

وأكد البيان أن الرئيس بوتين هنأ السعودية قيادة وشعبا بشهر رمضان الكريم، مضيفا أن الرئيس الروسي وولي عهد المملكة اتفقا على مواصلة الاتصالات بين بلديهما على مختلف المستويات.