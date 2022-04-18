بوتين: التضخم مستقر في روسيا.. ويجب دعم إجراءات البنك المركزي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنَّ معدل التضخم مستقر في بلاده، والبطالة في أدنى مستوياتها، مشددًا على حق روسيا في تنظيم السوق يدوياً ودعم الشركات التي تضررت من حزمة العقوبات الغربية، بحسب ما نشرته «سكاي نيوز» في نبأ عاجل.

رئيس روسيا: موسكو لها الحق في دعم الشركات المتضررة وتنظيم السوق يدويا

وأضاف الرئيس الروسي: «علينا أن نكون حذرين من أجل ضمان استقرار اقتصادي طويل الأمد»، مشيرًا إلى أنَّ الروبل الروسي مستقر، مطالبا بدعم إجراءات البنك المركزي الروسي الأخيرة.

فرض عقوبات دولية ضخمة ضد موسكو

وشنت روسيا عملية عسكرية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، أسفرت عن غضب غربي عارم، ما أدى إلى فرض عقوبات دولية ضخمة ضد موسكو والعديد من رجال الأعمال المؤيدين لتلك العملية.