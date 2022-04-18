اختتام البرنامج التدريبي «تصميم وتفعيل المقرر الإلكتروني» بجامعة سوهاج

اختتم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، فعاليات البرنامج التدريبى «تصميم وتفعيل المقرر الإلكتروني»، مستهدفا الأساتذة المساعدين والمدرسين من كليات الجامعة المختلفة، والذي استمر لمدة يومين وذلك بقاعة إبداع بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إن البرنامج التدريبي يأتي ضمن حقبة البرامج التابعة للتعليم والتعلم لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجدارة التدريس، والتي تستهدف تنمية مهارات التعليم والتعلم لدى أعضاء هيئة التدريس، مضيفاً أن البرنامج يهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمه لإعداد مقرراتهم الدراسية في صورة إلكترونية تفاعلية، مما يخدم ذلك التوجه العام نحو التعلم الإلكتروني والتحول الرقمي، مع تغيير إتجاهاتهم إيجابياً لتبني ثقافة التعلم الإلكتروني.

البرنامج التدريبي تضمن العديد من الأنشطة

وأضاف الدكتور عنبر محمود مدير المركز، أن البرنامج التدريبي تضمن العديد من الأنشطة التدريبية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، والتي إشتملت على كيفية إعداد وتطوير المحتوى التعليمي، وإستخدام الحاسب الآلي والبرامج والتطبيقات للوصول لصوره المقرر الإلكتروني المطلوب، وكيفية تفعيل إستخدامه، وطرق وضع أنشطة تفاعلية لتحقيق الأهداف التعليمية، بالإضافة إلى الإختبارات الإكترونية لتقييم الطلاب بجامعة سوهاج والتأكد من تحقق المخرجات التعليمية المستهدفة.

20 متدربا من الأساتذة المساعدين والمدرسين يشاركون في البرنامج

وأشار عنبر إلي أنه شارك بالبرنامج 20 متدربا من الأساتذة المساعدين والمدرسين من كليات جامعة سوهاج المختلفة، والذي إستمر على مدار يومين، بإجمالى 10 ساعات تدريب مباشر تفاعلي، وذلك بإستخدام أجهزه الكمبيوتر حيث يقوم المتدرب بإستخدام البرامج الخاصه بإعداد المقررات الإلكترونيه، وإتباع الخطوات اللازمه لإعداد المقرر التفاعلي، شاملاً النصوص والصور والرسومات والفيديوهات وغيرها من الوسائل التعليمية المساعدة، وكذلك الأنشطة التدريبية الملائمة لتحقيق الأهداف التعليمية والإختبارات اللازمة لتقييم المخرجات التعليمية.

جدير بالذكر أنه حاضر بالبرنامج التدريبي الدكتور محمد عبد الوهاب أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية والمدرب بالمركز.