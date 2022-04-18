عاجل.. ضبط رجل اعتدى على ضباط بسكين في محيط مقر رئيس الوزراء البريطاني

أغلقت الشرطة البريطانية، طريقا في وسط لندن بالقرب من المقر الرسمي لبوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، بحسب ما نشره موقع «سكاي نيوز»، في خبر عاجل منذ قليل.

وأكدت الشرطة، في بيان لها، أنّها اعتقلت رجلا مسلحا بسكين حاد خلال مواجهته ضابطين من شرطة وزارة الدفاع ومحاولة الاعتداء عليهما.

إغلاق طريق «وايتهول» ومحيط الوزارات المهمة

كما تمكنت الشرطة من إغلاق طريق «وايتهول»، الذي يتضمن عدة إدارات حكومية منها وزاراتي المالية والخارجية ووزارة الدفاع، ويؤدي إلى مكتب جونسون ومقر إقامته في داوننج ستريت.

ووفقا لرويترز، قالت الشرطة إنّها فتحت تحقيقا في أعقاب الحادث الذي وقع في هورس جاردز باريد، وهي ساحة عروض احتفالية تطل على حديقة سانت جيمس بارك.

وأضافت شرطة العاصمة لندن، في بيان، «في حوالي الساعة 08:50 واجه رجل يبلغ من العمر 29 عاما مسلحا بسكين اثنين من ضباط شرطة وزارة الدفاع، وتمكن الضباط من تقييد الرجل».

ولم ترد أنباء عن وقوع أي إصابات، وألقي القبض عليه للاشتباه في شروع في القتل وحيازة سلاح، وما زال قيد الاعتقال في مركز شرطة بوسط لندن، لا يتم التعامل مع الحادث على أنه مرتبط بالإرهاب.

اعتقال 3 أشخاص في بريطانيا بعد انفجار سيارة

كانت السلطات البريطانية، اعتقلت 3 رجال، منذ عدة أشهر بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بعد مقتل رجل في انفجار سيارة أمام مستشفى بمدينة ليفربول.

وقالت الشرطة، في بيان لها، إن 3 رجال وأعمارهم 29 و26 و21 عاما جرى احتجازهم، فيما يتصل بالواقعة التي حدثت نحو الساعة 11 صباحا بتوقيت غرينتش، ومات راكب السيارة في موقع الحادث، أمام مستشفى ليفربول النسائي، ولم يتم تحديد هويته رسميا حتى الآن، أما قائد السيارة، فهو مصاب ويرقد في المستشفى في حالة مستقرة.