180 مليار جنيه حصيلة بيع بنك مصر شهادة الـ18% في 25 يوما

اقتربت حصيلة بيع فروع بنك مصر لشهادة الادخار ذات العائد الـ18%، في جميع أنحاء الجمهورية لـ180 مليار جنيه في أقل من شهر من طرح البنك للوعاء الادخاري الجديد في 22 مارس الماضي، بعدما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع متوسط أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أو ما يعادل الـ1% في جلسة استثنائية في 21 مارس 2022.

وقال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن إجمالي حصيلة بيع شهادات الادخار ذات العائد الـ18% وصلت إلى 179 مليار جنيه منذ بدء فروع البنك في طرحها في جميع المحافظات المصرية يوم 22 مارس الماضي.

توقعات بارتفاع إجمالي حصيلة شهادات الادخار

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه يتوقع ارتفاع إجمالي حصيلة شهادات الادخار 18% «طلعت حرب» إلى ما يقارب الـ200 مليار جنيه قبل نهاية شهر إبريل الحالي، مستشهدا بحالة الإقبال المتزايدة من قبل العملاء والمواطنين لشراء الشهادات الجديدة التي لا يزيد موعد استحقاها عن فترة العام، ويمكن شرائها بفئات تبدأ من الـ1000 جنيه ومضاعفاتها.

رفع متوسط أسعار الفائدة

في جلسة استثنائية قررت لجنة السياسة النقدية التابعة لـ البنك المركزي المصري، صباح يوم الاثنين، الموافق 21 مارس الماضي، رفع متوسط أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وهو ما يعادل الـ % على الإيداع والاقتراض والخصم إلى 9.25 % و10.25% و9.75% على التوالي، إلى جانب رفع معدل العائد على سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 9.75% بدلاً من 8.75%.

وطرح بنك مصر في اليوم التالي لقرار البنك المركزي المصري، وعاء ادخاري جديد تحت اسم شهادة الادخار ذات العائد 18%، لا تزيد مدة استحقاقه عن الـ 12 شهرا بفئات تبدأ من 1000 جنيه مضاعفاتها.