أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19-4-2022

تباينت أسعار العملات المختلفة ما بين الدولار واليورو والريال السعودي، حيث يهتم المواطنون بمتابعة أسعار العملات التي سجل بعضها ارتفاعا والبعض الآخر انخفاضا، في البنوك المصرية، اليوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل الحالي، على النجو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

ومن أبرز أسعار العملات التي يهتم بها المواطنون، سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.45 جنيه للبيع، مقابل 18.37 جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس نحو 18.47 جنيه للبيع مقابل 18.37 جنيه للشراء، أما في البنك المركزي سجل الدولار 18.46 جنيه للبيع، مقابل 18.37 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وفي بنك مصر سجل سعر اليورو 20.20 جنيه للبيع مقابل 19.97 جنيه للشراء، وفي البنك التجاري الدولي سجل نحو 20.21 جنيه للبيع مقابل 20.02 جنيها للشراء، أما في البنك الأهلي المصري سجل 20.22 جنيه للبيع مقابل 19.97 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

أما الدرهم الإماراتي سجل 4.99 جنيه للشراء، و5.02 جنيه للبيع في الإسكندرية، وفي بنك مصر سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.99 جنيه للشراء، و5.02 جنيه للبيع في بنك مصر، أما في البنك الأهلي سجل الدرهم الإماراتي 4.99 جنيه للشراء، و5.02 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وسجل الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري 23.86 جنيه للشراء، ونحو 24.11 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 23.86 جنيه للشراء، ونحو 24.08 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل نحو 23.86 جنيه للشراء، ونحو 24.08 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل الريال السعودي في قناة السويس سجل نحو 4.87 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل الريال السعودي نحو 4.89 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع، أما في البنك التجاري الدولي نحو 4.88 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع.