سعر اليورو اليوم الثلاثاء 19-4-2022 في مصر مقابل الجنيه

اختلفت أسعار اليورو في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، حيث تأثر سعر اليورو باندلاع الحرب الروسية والأوكرانية، ويهتم المواطنون بمتابعة أسعار مختلف العملات مثل الدولار واليورو والريال السعودي، والتغييرات التي حدثت بها مقابل الجنيه.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة سعر اليورو، نستعرض الأسعار في البنوك الحكومية والخاصة اليوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل الحالي، على النحو التالي:

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان 19.97 جنيه للبيع مقابل 19.79 جنيه للشراء، بينما سجل سعر اليورو مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي سعر 19.95 جنيه للبيع مقابل 19.82 جنيه للشراء، وبلغ سعر بيع اليورو في بنك الكويت الوطني 20.14 جنيه، مقابل 19.96 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر 19.93 جنيه للبيع، مقابل 19.81 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وسجل اليورو مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي 19.97 للبيع مقابل 19.83 جنيه للشراء، كما سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي الدولي، 20.142 جنيه للبيع، مقابل 19.9613 جنيه للشراء، ووصل سعر اليورو اليوم في الأهلي اليوناني نحو 20.1202 جنيه للبيع، مقابل 19.9721 جنيه للشراء، اليوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل.

سعر اليورو في بنك المشرق

وسجل سعر بيع اليورو في بنك المشرق نحو 20.142 جنيه، مقابل 19.96 جنيه للشراء، وبلغ سعر بيع اليورو في البنك المصرف العربي الدولي 20.14 جنيه للبيع مقابل 19.99 جنيه للشراء، كما سجل سعر بيع اليورو في بنك بلوم 20.142 مقابل 19.9613 جنيه للشراء، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل الحالي وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك.