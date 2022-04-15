سعر اليورو اليوم الجمعة 15-4-2022 في البنوك.. متباين مقابل الجنيه

سجّل سعر اليورو اليوم، الجمعة 15-4-2022 في مصر استقرار وفق آخر تحدثت للبنوك وشركات الصرافة، إذ بيعت العملة الأوروبية الموحدة في مصر بأعلى سعر في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي بـ20.0048 جنيه، وجاء البنك المركزي المصري في صدارة البنوك التي يشتري منها المواطنون العملة الأوروبية بسعر 20.1189 جنيه.

تباين سعر صرف اليورو في بداية تعاملات اليوم

تباين سعر صرف اليورو في البنوك المختلفة مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 15-4-2022، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، ضمن خدماتها التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان بسعر 20.1639 جنيه مقابل 19.9811 جنيه.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي بسعر 20.1639 جنيه مقابل 20.0048 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر بسعر 20.1202 جنيه، مقابل 19.8547 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك «cib»، بسعر 20.142 جنيه، مقابل 19.9939 جنيه للشراء.

- سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي الدولي، بلغ نحو 20.142 جنيه للبيع، مقابل 19.9613 جنيه للشراء.

- سجّل اليورو مقابل الجنيه في بنك المصرف المتحد نحو 20.1311 جنيه للبيع، مقابل 19.9137 جنيه للشراء.

- بلغ سعر بيع اليورو في بنك الكويت الوطني 20.142 جنيه، مقابل 19.9613 جنيه للشراء.

- وصل سعر اليورو اليوم في الأهلي اليوناني نحو20.1202 جنيه للبيع، مقابل 19.9721جنيه للشراء.

- سجل سعر بيع اليورو في بنك المشرق نحو 20.142 جنيه، مقابل 19.9613 جنيه للشراء.

- بلغ سعر بيع اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي 20.142 جنيه مقابل 19.9613 جنيه للشراء.

- سعر بيع اليورو في بنك بلوم 20.141 مقابل 19.9613جنيه للشراء .