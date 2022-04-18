تعرف على مواصفات وأسعار فيات تيبو 2022.. تتوافر بـ5 فئات

فيات تيبو 2022 هي واحدة من أهم السيارات في هذه الفئة السعرية والتصنيفية في السوق المصري، خصوصًا بعد ارتفاع الأسعار الجنوني الذي حدث خلال الفترة الماضية بداية من 21 مارس الماضي، بعد ارتفاع الدولار.

ولكن مع ارتفاع أسعار فيات تيبو هي الأخرى، مازالت تتمتع بنفس مميزاتها قبل زيادة الأسعار، التي تكمن في ثباتها على الطريق وجودة بنائها مقارنة بالمنافسين، وأيضًا متعة القيادة التي تقدمها.

تبدأ أسعار فيات تيبو الفيس ليفت 2022 في السوق المصري بداية من 330 ألف جنيه، وتصل إلى 415 ألف جنيه، وخلال السطور التالية نستعرض لكم مواصفات وأسعار فيات تيبو 2022 في السوق المصري.

مواصفات محرك فيات تيبو 2022

تستمد فيات تيبو 2022 الفيس ليفت قوتها من محرك تنفس طبيعي 1.6 لتر يولد قوة 110 حصان وأقصى عزم دوران يبلغ 152 نيوتن متر، وتتصل بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم/س في زمن قدره 11.2 ثانية، وتصل لسرعة قصوى 192 كم/س.

أسعار فيات تيبو 2022

- الفئة الأولى: بسعر 330 ألف جنيه.

- الفئة الثانية: بسعر 350 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة: بسعر 373 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة: بسعر 405 آلاف جنيه.

ـ الفئة الخامسة: بسعر 415 ألف جنيه.

بجانب أنها تُباع بأوفر برايس في السوق وصل إلى 50 ألف جنيه من الفئة الأولى، لتُباع الفئة الأولى بسعر 380 ألف جنيه، بحسب أحد موزعي السيارات في القاهرة الجديدة.

مواصفات الأمان في فيات تيبو

تتوفر فيات تيبو 2022 في مصر بالعديد من مواصفات الأمان وأنظمة مساعدة السائق بداية من الفئة الأولى، وتتمثل في الآتي:

- وسائد هوائية أمامية - وسائد هوائية جانبية- وسائد هوائية ستائرية- حساساتت خلفية- كاميرا خلفية- نظام الثبات الإلكتروني- نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات- فرامل مانعة للانغلاق ABS - توزيع إلكتروني لقوة الفرملة.