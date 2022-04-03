تعرف على أسعار سيارات فيات في مصر 2022 بعد الزيادات الأخيرة

منذ 21 مارس الماضي وبدأت أسعار السيارات في الارتفاع بشكل كبير، وصلت إلى 14% في بعض السيارات الأوروبية، بقيمة بلغت 70 ألف جنيه، لتتوالى زيادات الأسعار التي بدأتها شركة «جي بي غبور أوتو» بسياراتها «هيونداي» و«هافال» و«شانجان»، لنصل إلى «فيات» التي كشفت اليوم عن أحدث قائمة أسعار لسياراتها التي تراوحت من 35 إلى 65 ألف جنيه، إذ وصلت نسبة الزيادة إلى حوالي 13% تقريبًا، وخلال السطور التالية نستعرض لكم أسعار سيارات فيات 2022 في مصر.

فيات تيبو 2022

ارتفعت أسعار فيات تيبو الشكل الجديد 2022 في مصر بقيمة تتراوح من 45 ألف إلى 55 ألف جنيه، لتكون الأسعار الجديدة كالتالي:

- الفئة الأولى بسعر 329,900 جنيه، والفئة الثانية بسعر 372,900 جنيه، والفئة الثالثة بسعر 404,900 جنية، والفئة الأولى هاتشباك بسعر 349 ألف جنيه، والفئة الثانية هاتشباك بسعر 414,900 جنيه.

وتستمد قوتها من محرك تنفس طبيعي سعة 1.6 لتر يولد قوة 110 أحصنة، وعزم دوران أقصى يبلغ 152 نيوتن متر.

فيات 500X 2022

وارتفعت أسعار فيات 500X 2022 في مصر بقيمة تتراوح من 60 ألف إلى 65 ألف جنيه، لتكون الأسعار الجديدة كالتالي:

- الفئة الأولى بسعر 474,900 جنيه، والفئة الثانية بسعر 519,900 جنيه، والفئة الثالثة بسعر 539,900 جنيه.

وتستمد قوتها من محرك سعة 1.4 لتر تربو يولد قوة 140 حصانًا، وعزم دوران أقصى يبلغ 230 نيوتن متر.

فيات 500

كما ارتفعت أيضًا أسعار فيات 500 أصغر سيارات فيات في مصر، بقيمة 35 ألف جنية على فئاتها الكابورليه والبانوراما، لتكون أسعارها الجديدة كالتالي:

- الفئة الأولى بسعر 374,900 جنيه، والفئة الثانية بسعر 414,990 جنيها، وتستمد قوتها من محرك تنفس طبيعي سعة 1.4 لتر يولد قوة 100 حصان وعزم دوران أقصى يبلغ 131 نيوتن متر.