زيلينسكي: خسائر قواتنا في المعارك ضد روسيا بلغت 3 آلاف عسكري

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن خسائر جيش بلاده خلال المعارك مع القوات الروسية، قائلا إن الجيش خسر ما بين 2.5 ألف و3 آلاف عسكري، مشيرا في تصريح لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إلى 10 آلاف مصاب.

وكان زيلينسكي، طلب في وقت سابق، من رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، في إحدى المحادثات الهاتفية الأخيرة بين الرئيسين، تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب.

وأوضح مصدر مطلع، أن طلب رئيس أوكرانيا، من بايدن لم يكن بنفس الإلحاح الذي طلب به من القادة الغربيين تقديم أسلحة ومساعدة مالية إضافية لـ«كييف»، فيما لم يقدم الرئيس الأمريكي، التزاما صارما بطلب «زيلينسكي»، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وقالت أوكرانيا، إنها تحاول كسر الحصار الذي ضربته القوات الروسية حول مدينة «ماريوبول» الساحلية مع احتدام القتال حول مصنع إيليتش لتصنيع الصلب في المدينة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، شهدت العاصمة الأوكرانية «كييف» بعضا من أقوى الانفجارات في أسبوعين.

«واشنطن» تتوقع استمرار الحرب «الروسية الأوكرانية» حتى نهاية 2022

وقال مسؤولون أمريكيون وأوروبيون، إن وزيرالخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ حلفاء الولايات المتحدة، الأوروبيين بأنه يتوقع استمرار الحرب في أوكرانيا حتى نهاية العام الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

بدوره، نفى سفير روسيا لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، أناتولي فيكتوروف، صحة مزاعم كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد، بشأن ارتكاب الجيش الروسي جرائم حرب في أوكرانيا.

«مينسك» تفرض حظر على دخول السيارات المسجلة في دول «الاتحاد الأوروبي»

وفي بيلاروسيا، أعلنت وزارة النقل، فرض الحظر على دخول السيارات والشاحنات المسجلة في دول «الاتحاد الأوروبي» لأراضيها اعتبارا من اليوم السبت، ردا على القيود الأوروبية ضد «مينسك».

واشارت صحيفة «فرانكفورت العامة» الألمانية، إلى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية في البلاد، على خلفية «الحرب الروسية الأوكرانية»، مشيرة إلى ارتفاع الزبدة امنذ مطلع العام الجاري حتى شهر مارس الماضي بواقع 17.6% على الأقل، كما ارتفع سعر الخبز بواقع 7.1%.

من جانبها، أظهرت معطيات استطلاعات الرأي العام بأن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن وصلت إلى أدنى مستويات لها، وقالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن مستوى الثقة بـ«بايدن» بين الأمريكيين وصلت إلى 41% هذا الأسبوع.

وجاء ذلك حسب نتائج تحليل بيانات الاستطلاعات التي أجرتها 4 مؤسسات كبرى لدراسة الرأي العام، فيما أظهرت بيانات أحد الاستطلاعات شعبية بايدن عند مستوى 33% فقط.