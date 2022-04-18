تعرف على مواعيد فتح فروع بنك ناصر لصرف معاش مايو

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن مواعيد فتح فروع بنك ناصر لصرف معاش مايو، ومن جانبها أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن مواعيد فتح فروع بنك ناصر فى كل أنحاء الجمهورية أيام الجمعة والسبت الموافق 22 و23 أبريل الجارى على أن تبدأ المواعيد من 9:30 صباحًا وحتى الواحدة والنصف ظهرًا.

جاء ذلك استجابةً لتوجيهات رئيس الجمهورية بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل مناسبات الأعياد منها عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد، وذلك تيسيرًا على المواطنين من أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد.

مواعيد عمل فروع بنك ناصر

و أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، أن بنك ناصر الاجتماعى بمختلف فروعه يقدم الخدمة لأكثر من 2 مليون مواطن بقيمة مالية 3 مليارات جنيهًا تقريبًا، مؤكدة أنه تم مراعاة مواعيد عمل فروع بنك ناصر الاجتماعى لصرف معاش شهر مايو لتيسير الخدمة على أصحاب المرتبات والمعاشات والمستحقين عنهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف المستحقات.

104 فروع لخدمة المواطنين

وحول مواعيد فتح فروع بنك ناصر، أوضح محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة لبنك ناصر الاجتماعى، أن صرف معاش مايو سيكون متاح من خلال فروع بنك ناصرالمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية والبالغة 104 فروع فضلاً عن بطاقات الصراف الآلي ATM، سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى والذي قام البنك مؤخرًا باستبدال هذه البطاقات ببطاقات ميزة لكافة عملاء البنك.

وأوضح أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار كما سيتم إتاحة خدمة الصرف أيضًا من خلال منافذ شركة فوري الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية والتي تضم أكثرمن 200 ألف منفذ بيع معتمد في جميع أنحاء مصر لخدمة الأسر، بالإضافة إلى 120 فرع من فروع «فوري بلس» على مستوى الجمهورية.