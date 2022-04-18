التضامن: 20%من مصابي التوحد تتحسن حالاتهم من سن 4 أعوام حال التدخل مبكرًا

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى أن اضطراب طيف التوحد، هو اضطراب نمائى عصبى يؤثر على التواصل والتفاعل الاجتماعي مع البيئة، إضافة لوجود سلوكيات نمطية تكرارية ومحددة، مشيرة إلى أنه عبارة عن عجز مستمر فى التواصل الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي ويظهر فى قصور في التعامل بالأصول الاجتماعية والعاطفية، والعجز فى السلوكيات غير اللفظية التواصلية المستخدمه فى التفاعل الاجتماعى، بجانب العجز في تطوير والحفاظ على علاقات التفاهم.

تحسن الحالات بالعناية والاهتمام من سن 4 سنوات

وأشارت وزارة التضامن على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى « فيس بوك»، أن 10% إلى 20% من الأطفال ذوى اضطراب طيف التوحد يبدأون التحسن من سن 4 سنوات وحتى 6 سنوات، إذا تلقوا خدمات التشخيص والتدخل المبكر، لافتة إلى أنهم يصبحوا قادرين على الالتحاق بالمدارس العادية، ويحصلون على عمل أيضا، موضحة أن من 10% إلى 20% من ذوى اضطراب طيف التوحد يستطيعون العيش باستقلالية .

درجات حالات طيف التوحد

أوضحت وزارة التضامن أن هناك رجات لطيف التوحد تتمثل فيما يلى:

- حالات تحتاج إلى دعم خفيف، وقد يستعصى على الأطباء تشخيصها مبكرا، وتسمى التوحد عالى الأداء.

- حالات حادة تحتاج إلى دعم كبير وتتجلى أعراضها بوضوح قبل بلوغ الطفل المصاب عمر 3 سنوات.

ولا يوجد طفلان من ذوى التوحد متشابهين لا من حيث الأعراض الشائعة ولا حدتها.

وناشدت التضامن بأهمية التشخيص والتدخل فى مرحلة الطفولة المبكرة لتعزيز نمو الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.

وأوضحت وزارة التضامن أنه يحق لمصابى طيف اضطراب طيف التوحد الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، والاستفادة من مميزاتها العديدة.