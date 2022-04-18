التضامن تطلق قوافل الخير 2022 لبنك الطعام المصري في المحافظات الحدودية

أطلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، برنامج قوافل الخير لبنك الطعام المصري، لأهالي قري المحافظات الحدودية، بداية من 17 رمضان الموافق اليوم الإثنين حتى نهاية شهر رمضان الكريم، بهدف الوصول إلى 100 ألف أسرة من أهالي المحافظات الحدودية والمناطق البعيدة، التي لا تتوفر بها الخدمات بشكل كافٍ، ضمن استراتيجية بنك الطعام المصري لتوصيل غذاء آمن وصحي للمستحقين في جميع محافظات مصر، ضمن 850 ألف كرتونة غذاء، و10 ملايين وجبة إفطار وسحور خلال شهر رمضان المبارك.

بنك الطعام المصري

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده بنك الطعام المصري، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، واللواء أسامة أبوالوفا، مستشار رئيس الوزراء، ومحسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، وأيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي.

وتشمل قوافل هذا العام، محافظات شمال سيناء بواقع 30 ألف حالة، جنوب سيناء 10 آلاف حالة، الوادي الجديد 10 آلاف حالة، أسوان 30 ألف حالة، البحر الأحمر 10 آلاف حالة، ومرسى مطروح 10 آلاف حالة.

دور المجتمع المدني

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ المجتمع المدني في مصر يشهد الفترة الأخيرة صعودًا كبيرًا بفضل توجيهات القيادة السياسية التي تعي جيدًا دور المجتمع المدني، مشيرة إلى أنّ الجمعيات الأهلية تلعب دورًا كبيرًا في مساعدة الدولة ودعم المواطنين وتعمل بإخلاص، كما أنّ كيانات الدولة تدعم بعضها البعض من أجل النهوض بالدولة بجميع قطاعاتها.

وأضافت القباج، أنّ الإعلام ورجال الدين والمتطوعين لهم دور مهم في النهوض بقطاعات الدولة، موجّهة الشكر لكل العاملين ببنك الطعام المصري علي مجهوداتهم الكبيرة، كما أنّ بنك الطعام أول من آمر بالاستثمار في البشر ويمتلك فكرًا اقتصاديًا رائدا ويسعي لتحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ مهمة الوزارة تتمثل في تسهيل مهمة عمل منظمات المجتمع المدني، لتأدية دوره على الوجه الأمثل، وتعزيز إجراءات الحوكمة به والشراكة معه في كل القطاعات، مؤكدة أنّ المحافظات الحدودية لها أهمية كبيرة، لأنها بوابات مصر السياسية والاقتصادية، وهذه المحافظات قريبة وإن كانت بعيدة.

ووجّهت وزيرة التضامن، الشكر لبنك الطعام ومؤسسات المجتمع المدني، التي تعمل وفق دراسات وبحوث علمية، حيث توجد شراكة معه في قياس أثر توزيع المواد الغذائية الشهرية على الأسر الأولى بالرعاية وعلى الحضانات، إضافة إلى تقديمه 35 ألف وجبة تغذية مدرسية.

من جانبه، وجّه الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، الشكر لوزيرة التضامن على مجهوداتها الكبيرة، والتي تعمل بجد وإخلاص وتفانٍ للوطن، مهنئا بنك الطعام وفريق العمل على مجهوداته الكبيرة، فهو مؤسسة تحمل كل الخير والعطاء من المصريين للمصريين.

وقال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إنّ الأنشطة التي ينفذها بنك الطعام في إطار تنظيم قوافل الخير، تأتي بالتنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي التي تدعم بقوة جميع أنشطة البنك وجهوده في توصيل المواد الغذائية اللازمة للمستحقين في المحافظات الحدودية والمناطق البعيدة التي يصعب الوصول اليها، والتي يقوم بنك الطعام بدعم أهاليها بما يمتلكه من إمكانيات هائلة، وقاعدة بيانات تضمن الوصول إلى الفئات المستحقة في جميع المناطق على مستوى الجمهورية.

كرتونة فرحة رمضان

وأضاف سرحان، أنّ مبادرات بنك الطعام المصري على مدار شهر رمضان، تعتبر من أهم أنشطة البنك طوال العام، لتشمل توزيع كرتونة فرحة رمضان، لمليون أسرة مصرية من الفئات المستحقة على مدار الشهر، حيث ضاعف البنك نشاطه من 500 ألف أسرة في بداية الشهر الكريم، إضافة إلى 10 ملايين وجبة إفطار وسحور، لتتم التوزيعات بمحافظات مصر المختلفة، وبدأ بالفعل تحضيرات الشهر الكريم منذ الشهر الماضي، حيث يعمل مصنع بنك الطعام المصري على قدم وساق وينتج 15 ألف كرتونة مواد غذائية يوميا.

وأشار إلى حجم الجهود التي يبذلها بنك الطعام، من خلال امتلاكه قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على نحو مليون فرد على مستوى الجمهورية، ويعمل بنك الطعام المصري على توفير غذاء آمن وصحي لهم، بمساعدة أكثر من 40 ألف متطوع، وبالتعاون مع الجمعيات الاهلية بمختلف المحافظات والتي يصل عددها إلى 6 آلاف جمعية تقدم الخدمات الخيرية والتكافلية للمجتمع.

حملة إفطار صائم

يذكر أنّ وزيرة التضامن الاجتماعي، شاركت العام الماضي بنك الطعام المصري، في الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة إتمام توزيعات شهر رمضان الكريم في أنحاء الجمهورية كافة، بعد إطلاق شاحنات المواد الغذائية الخاصة بحملة إفطار صائم، وأكدت آنذاك، اعتزازها بالمجتمع الأهلي باعتباره شريكا اساسيا لوزارة التضامن الاجتماعي.