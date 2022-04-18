«التضامن»: إتاحة أصول إنتاجية وقروض ميسرة بـ2 مليار جنيه للأسر المنتجة

أكّدت وزارة التضامن الاجتماعي أنَّه تمّ إتاحة أصول إنتاجية وقروض ميسرة لا ترد، بقيمة 2 مليار و600 مليون جنيه، إذ تضم قروض متناهية الصغر، وذلك للأسر المنتجة والمرأة فى المناطق الريفية والحضرية، موضحة أنَّه تمّ إتاحة 320 ألف مشروع.

كيفية الحصول على المساعدات والإعانات النقدية

وأوضحت وزارة التضامن في تقرير لها على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنَّه يتمّ الحصول على المساعدات والإعانات النقدية من بنك ناصر الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا بالمجتمع سواء كانت مساعدات عينية ونقدية «تصرف دفعة واحدة أو على دفعات»، بواسطة تقديم المستندات التالية:

- في حالة الإعانات التي تقدم للأيتام: يتمّ تقديم شهادة وفاة الوالدين أو وفاة الأب، وزواج الأم.

- أسـرة مهجورة العائل: يتم تقديم نموذج هجر مـن قسم الشرطة يفيد تغيب أو هجر رب الأسرة مدة لا تقل عن 6 أشهر.

- أسرة المسجون يتمّ تقديم خطاب أو نموذج من مصلحة السجون أو الرعاية اللاحقة يوضح تاريخ بداية السجن وتاريخ وفاء المدة.

- المريض أو العاجـز يتم تقديم أصـل تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى حكومي أو مركز طبي يثبت حالة المرض أو العجز، أو أصـل تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى خاص في حالة عمليات زرع القواقع أو الكبد أو الكلى أو النخاع ، ومرفـق بـه تقرير اللجنة الثلاثية بالتأمين الصحي أوتقرير المجالس الطبية المتخصصة، وإذا كان المريض أعزبًا يقيم بمفرده يتمّ إرفاق شهادة وفاة الأبوين.

- الطالب الجامعي: يقدم بيان معتمد من شئون الطلبة من الكلية أو المعهد الملتحق به الطالب أو الطالبة موضح به قيمة المتأخرات المقيدة عليه، وبيان النجاح عن الأعوام السابقة.