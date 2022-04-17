التضامن: تدريب 9 آلاف متعاف من الإدمان على حرف مهنية

يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي - رئيس مجلس إدارة الصندوق تنظيم دورات تدريبية لمتعافيي الإدمان، حيث جرى تنظيم دورة جديدة للتدريب المهني للمتعافين من الإدمان على صيانة وإصلاح الهاتف المحمول والتكييف والتبريد وأعمال الكهرباء.‬

إطلاق مبادرة«حرفي» لتدريب المتعافين من الإدمان

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وفق بيان صادر عن الصندوق اليوم، إنه في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين من الإدمان، تم إطلاق العديد من المبادرات لإعادة الدمج المجتمعي للمتعافين وتمكينهم اقتصاديًا، حيث تم إطلاق مبادرة «حرفي» لتدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل «صيانة التكييف والتبريد والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة وغيرها من الحرف المهنية.

تدريب أكثر من 9 آلاف متعافٍ

وأوضحت الوزيرة أنه تم تدريب أكثر من 9 آلاف متعافٍ حتى الآن، وجرى إطلاق مبادرة « بداية جديدة» لإتاحة قروض من بنك ناصر الاجتماعى لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من مرضى الإدمان بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم، ويعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة، وجرى تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين بقيمة تصل إلى 5 ملايين و710 آلاف جنيه حتى الآن.

وأوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، إن تدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل يعد خطوة أولية لإعداد كوادر مهنية في مجال الحرف الصغيرة.

تقديم خدمات ما بعد العلاج من الإدمان

ولفت عثمان إلى أن الخط الساخن "16023 " لصندوق مكافحة الإدمان يعمل على تقديم خدمات ما بعد العلاج من الإدمان والمتمثلة في التأهيل النفسي وإعادة دمج المتعافين في المجتمع كقيمة مضافة وإعلاء قيمة العمل، تحت إشراف أخصائيين نفسيين بالصندوق وبنهاية التدريب يحصل المتدرب على شهادة معتمدة تؤهله لسوق العمل.