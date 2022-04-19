بصوت ملائكي.. رمضان الطوخي يحاكي مشاهير قراء القرآن الكريم

بصوت عذب ملائكي، يبدع الشاب رمضان الطوخي في تقليد العديد من قراء القرآن الكريم حتى ذاع صيته علي مواقع التواصل الاجتماعي، ونال شهرة واسعة، الأمر الذي دفعه إلي تنفيذ العديد من الأفكار لاكتشاف عددا من المواهب في مجالي حفظ القرآن والإنشاد الديني.

وتحدث ابن محافظة البحيرة خلال بث مباشر لـ«الوطن»، أنه حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة على يد والديه، بالإضافة إلى أنه خريج كلية الهندسة جامعة الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن والدته كانت داعمة أساسية له في حفظ القرآن.

وتابع «الطوخي» أنه يمتلك قناة على «يوتيوب» وبدأ من خلالها في نشر العديد من مقاطع الفيديو المصورة في شوارع عددا من المحافظات ضمن برنامج أعده لاكتشاف مواهب الشباب في قراءة وتلاوة القرآن، ولقي ذلك إعجاب العديد من الأشخاص، إذ بدأ تقليد قراء القرآن منذ صغره وسعي جاهدا لإتقان نفس طبقات الصوت الخاصة بالشيوخ

وأشار إلى أنه بمجرد سماعه صوت القارئ، يتدرب على طبقات صوته في وقت قصير، وبعد ذلك يقلده، مضيفًا أنه قرر تنفيذ برنامجه في الشوارع بعرض قراءة القرآن مع شتي أطياف المجتمع، وهدفه ليس التسبب في إحراج الناس كما يزعم البعض، وإنما تشجيع الشباب على إظهار مواهبهم في مجال حفظ القرآن والإنشاد.

وتابع أنه يسعى للوصول إلى أكبر عدد من حافظي القرآن الكريم، كما أنه يسعى لنصح الشباب من خلال تلك الحلقات التي يقدمها، وتوجيه الدعم لهم، كما يوجه رسالة لهم في حسن استغلال أوقاتهم في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، وتشجيع الأطفال على ذلك.

وذكر «الطوخي» أنه يسعى جاهدًا لتمثيل مصر في المحافل الدولية في المسابقات التي تتعلق بتلاوة القرآن الكريم، وكذلك الإنشاد الديني، وأنه اعتاد على تخصيص وقتًا من يومه لتسجيل حلقات برنامجه في الشارع بهدف نشر الروح الإيجابية بين الشباب وتشجيع بعضهم بالسير على خطي حفظ وتلاوة القرآن الكريم.

وناشد مشاهير موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ممن لديهم قاعدة جماهيرية، باستغلال منصاتهم في تقديم محتوى هادف يدعي لخدمة وتوعية الشباب وتوصل رسالة إيجابية لهم.