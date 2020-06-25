"كريمان" صوت ملائكي ينتظر الدعم: أحب الأغاني الهندية وأجيدها

"الصوت الملائكي"، هذا ما قاله من سمع صوتها، خاصة في اهتمامها بالمغنين القدامى في الجيل الذهبي للفن المصري، كريمان إبراهيم الطنطاوي، طالبة في الفرقة الثانية بكلية الزراعة جامعة المنوفية، تقول "تربيت علي الاستماع لصوت شادية وصباح، عبدالحليم، وظهرت موهبتي في الغناء عندما كنت في الصف الثاني الإبتدائي، وكنت أشارك في الإذاعة المدرسية، لكن الأسرة لم توافق علي تطوير موهبتي، بالمشاركة في حفلات قصور الثقافة، خوفا على مستقبلي الدراسي".

وقالت كريمان في تصريحات لـ"الوطن"، "انطلقت لتنمية موهبتي الغنائية منذ عام، بعد دعم من أسرتي، حيث بدأت أشارك في ايفنتات للكلية، وحفلات في قصر الثقافة بشبين الكوم، كما شاركت في حفلات عامة في المنوفية ودمنهور ومنتخب الجامعة في الموسيقى والكورال، ومسابقة إبداع التابعة لوزارة الشباب والرياضة"، مؤكدة أنها ترى في الفنان حمادة هلال مثلا أعلى.

"موهوبة في غناء الأغاني الهندية والغربية، وأجيدها بشكل مميز، وطموحي أن يسمع الناس صوتي في ألوان مختلفة من الغناء، ومحدش بيهتم بيها، وأكون مشهورة في مصر وخارجها" هذا ما أكدته "كريمان"، مطالبة وزارة الشباب والرياضة بدعمها وتنمية موهبتها، موضحة أن عدد من المدربين سمع صوتها الغنائي في الأغاني المصرية والأجنبية، واعملوا بها وطالبوا بالإنضمام إلي فريق الكورال في الوزارة من أجل التدريب على يد متخصصين.

وأوضحت "الصوت الملائكي"، كما يطلق عليها جمهورها، أن فكرة الأغاني الأجنبية، جاءت إليها من الاستماع إلى الأفلام الهندي والأجنبي، وسماع أغاني الأفلام دون تركيز، مضيفة "بدأت أركز في الكلمات، وأتعلم شوية من اللغة الهندية تحديدا، وبعد ذلك أصبحت أدقق في الألحان، وأغني مثلهم، والموضوع طلع بسيط".