الإجازات الرسمية لشهر مايو 2022.. أطول فترة راحة

تشهد الإجازات الرسمية في شهر مايو 2022 عمليات بحث كبيرة من المواطنين في الآونة الأخيرة، إذ يوافق إجازة عيد الفطر المبارك اليوم الثاني من شهر مايو، كما يشهد الشهر إجازات أخرى.

ويهتم المواطنون خاصة الموظفون في القطاع العام والخاص بمتابعة الإجازات الرسمية في العام لاستغلالها في أخذ قسط من الراحة أو السفر بالخارج أو زيارة الأهل والأقارب، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة الإجازات نستعرض الإجازات الرسمية لشهر مايو 2022، وفقًا للموقع الرسمي لرئاسة جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو التالي:

الإجازات الرسمية لشهر مايو 2022

يشهد شهر مايو إجازات منذ بدايته حيث يوافق يوم 1 مايو، الأحد، عيد العامل وهو آخر أيام رمضان ووقفة عيد الفطر المبارك، وفقًا للموقع الرسمي لرئاسة جمهورية مصر العربية

ثم يبدأ في الثاني من مايو إجازة عيد الفطر المبارك، الذي يوافق الاثنين، الموافق 2 من شهر مايو، وحتى الخميس الموافق 5 من الشهر نفسه.

الإجازات الرسمية لشهر أبريل 2022

كما يشهد شهر ابريل إجازة رسمية يوم الاثنين الموافق 25 من شهر أبريل الجاري، الذي يوافق عيد تحرير سيناء وأيضا شم النسيم، إذ تمنح الدولة إجازة في المناسبتين كل عام، لكن تصادف هذا العام أن يكون سم النسيم وعيد تحرير سيناء في نفس اليوم، ومن المتوقع ترحيل إحدى الإجازتين يوم الخميس من الأسبوع نفسه.

الإجازات الرسمية في مصر عام 2022

إجازة ثورة 30 يونيو، والتي توافق يوم الخميس 30 يونيو.

إجازة عيد ثورة 23 يوليو التي توافق يوم السبت الموافق 23 يوليو.

إجازة رأس السنة الهجرية التي توافق يوم السبت الموافق 30 يوليو.

إجازة عيد القوات المسلحة التي توافق يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر.

إجازة عيد المولد النبوي الشريف التي توافق يوم السبت الموافق 8 أكتوبر.