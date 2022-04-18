مواعيد مترو الأنفاق في إجازة عيد الفطر 2022.. مد ساعات العمل حتى 2 صباحا

رفعت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني بمترو الأنفاق، وشركة «آر.إيه.تي.بي» ديف للنقل كايرو، والمسؤولة على صيانة وتشغيل الخط الثالث للمترو، حالة الطوارئ القصوى استعدادا لاستقبال عيد الفطر 2022، مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام حركة القطارات والدفع بقطارات إضافية لمواجهة الزحام، وتحديد مواعيد مترو الأنفاق في إجازة عيد الفطر المبارك.

تعرف على مواعيد مترو الأنفاق في إجازة عيد الفطر 2022

وأعلنت الخطوط الثلاثة للمترو، عن مواعيد مترو الأنفاق في إجازة عيد الفطر 2022، مؤكدة أنه سيتم مد ساعات العمل حتى الثانية بعد منتصف الليل، حيث ستبدأ القطارات عملها من الساعة 5.15 صباحا وحتى الثانية بعد منتصف الليل، وذلك خلال عطلة عيد الفطر المبارك، موضحة أن جميع القطارات سيتم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

مواعيد مترو الأنفاق في إجازة عيد الفطر 2021 تبدأ الساعة 5.15 صباحا

وكشف مصدر مسؤول في مترو الأنفاق، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مواعيد مترو الأنفاق في إجازة عيد الفطر 2022، ستبدأ من الساعة 5.15 صباحا، وستكون قيام آخر الرحلات في الخط الأول «المرج الجديدة - حلوان»، من محطة حلوان 12:15 صباحا ومن محطة المرج الجديدة 12:30 صباحا، والخط الثاني «شبرا الخيمة - المنيب»، فينطلق آخر قطار من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب 12:35 صباحا، أما الخط الثالث «العتبة - عدلي منصور».

ينطلق آخر قطار من محطة عدلي منصور 12:15 صباحا، ومن محطة العتبة 12:55 صباحا، حيث يتم التقاء القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات الساعة 1:00 صباحا، ويتم التقاء القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:55 صباحا، على أن يتم تأخير تلك المواعيد لمدة ساعة واحدة فقط بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة والعمل بالمواعيد المعتادة.

تسيير 1445 رحلة خلال عطلة عيد الفطر 2022

ومن جانبه، أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، لـ«الوطن»، أن الشركة جاهزة تماما لقدوم عيد الفطر 2022، مشيرا إلى أن هناك إجراءات صارمة، سيتم تنفيذها، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، موضحا أنه من الممكن تسيير رحلات تقدر بـ1445 رحلة بالخطوط الثلاثة يوميا طوال أيام عيد الفطر المبارك، حيث تبلغ عدد رحلات الخط الأول من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة 510 رحلات وعدد رحلات الخط الثاني من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب 492 رحلة والخط الثالث من محطة العتبة حتى محطة عدلي منصور 443 رحلة.