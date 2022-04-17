تطبيق نور.. خطوات تسجيل الدخول برقم الهوية والاستعلام عن النتائج في السعودية

زادت خلال الدقائق القليلة الماضية عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» حول تطبيق نور السعودي، الذي يقدم خدمات تعليمية للطلاب من الروضة، وحتى جميع مراحل التعليم الأساسي فضلا عن المعلمين في وزارة التربية والتعليم السعودية، وكذلك أولياء الأمور لضمه على قاعدة بيانات كبيرة متعلقة بالفئات السابق ذكرها.

الحصول على المستويات الدراسية من خلال تطبيق نور

ويستطيع الطلاب السعوديين من خلال تطبيق نور الحصول على المستويات الدراسية، وكذلك النتائج الخاصة بالاختبارات ورصد الدرجات وإمكانية مراجعتها، فضلا عن التطبيق يتيح إمكانية نقل الطالب من مدرسة لأخرى.

كما يتيح «نور» لأولياء الأمور الحصول على النتائج ومعرفتها من خلال إشعار يصله فورا من البرنامج بمجرد أن يقوم بتفعيل تلك الخدمةعلى التطبيق عبر خدمات التعليم المتاحة من خلاله، ويستطيع كذلك من خلال التطبيق مواعيد الاختبارات وعدد أيام غياب الطالب خلال مدةالدراسة.

خطوات التسجيل في تطبيق نور

ووفقا للموقع الرسمي للتطبيق على شبكة الإنترنت، فإن هناك مجموعة من الإجراءات والخطوات التي يجب أن يتبعها المواطن للحصول على خدمات تطبيق نور، وهي:

- في البداية يجب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم السعودية واختيار نظام نور، ثم تسجيل عضو جديد، ثم اسم المستخدم ورقم الهوية.

- في الخطوة التالية يجرى كتابة رمز التحقق المرئي والضغط على التالي، ثم النقر بعد ذلك على بحث.

- في الخطوة الثالثة يقوم المستخدم بالانتقال إلى البريد الإلكتروني، وفتح الرابط المرسل وإدخال كلمة المرور الجديدة.

- الدخول إلى الحساب، ومعرفة جميع الخدمات، والاستفادة من خدمات تطبيق نور.

خدمات أخرى يقدمها نظام نور

- يقدم تطبيق نور نتيجة الطالب في الامتحانات .

- يمنح تطبيق نور لأولياء الأمور إمكانية مراقبة مستمرة لأداء أولادهم.

- إدراج درجات الطلاب وتوفيرها ببساطة من خلال هذه المنصة