الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض القبة الحديدية لقذيفة صاروخية أطلقت من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنّ منظومة القبة الحديدية اعترضت قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه تل أبيب، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

سماع صافرات إنذار في مستوطنات بغلاف قطاع غزة

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت مصادر فلسطينية سماع دوي صافرات الإنذار في عدة مستوطنات بغلاف قطاع غزة، ويشار إلى أنّ التوترات التي يشهدها الأقصى منذ نحو أسبوع قد دفعت قادة حركة حماس في غزة إلى تهديد الحكومة الإسرائيلية بالتصعيد من جانبها لحماية المرابطين في المسجد الأقصى، حيث تزامن اقتحام الأقصى من بدء الاحتفال بأعياد الفصح اليهودي وتقديم القرابين في باحاته، وأسفر الاعتداء عن ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط مصابين واعتقال المئات من المقدسيين.