مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 17.. نقل جدة أحمد داوود إلى المستشفى

انطلقت منذ قليل الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي بطولة الثنائي آسر ياسين وأحمد داوود على شاشة قناة cbc والتي تضمنت تطورًا في الأحداث بشكل كبير، وهنا تعرف على ملخص مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 17.

مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 17 بدأت بتعرض جدة آدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داوود لأزمة صحية ونقلها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وهو يبدو عليه القلق بشكل كبير .

مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 17

كما شهدت الحلقة الخاصة من مسلسل سوتس بالعربي حضور شريف الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفي درويش، حضور أول اجتماع له مع موظفين الشركة بجانب فريدة التى تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك وزين الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين بعد عودته إلى مكتب المحاماة مجددًا .

وخلال الاجتماع حاول شريف أن يظهر بأنه متعاون فعرض مساعدتهم في القضية الجديدة التى تولتها شركة المحاماة ولكن فريدة أخبرته أن القضية تولاها زين فعرض مساعدته على زين الذي رحب بالمساعدة.

شكاوى من قدري الزيات

وكشفت الأحداث أيضًا عن وصول فريدة تقرير خاص من النقابة عن تقديم بعض موظفين المكتب لشكاوى ضد قدري الزيات الذي يجسد شخصيته الفنان محمد شاهين وعنفته من أجل هذا الأمر وطلبت منه حل الأزمة سريعًا .