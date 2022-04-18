انخفاض درجات الحرارة واستمرار هبوب الرياح والأتربة في الإسماعيلية

انخفضت درجات الحرارة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، نحو 8 درجات تقريباً على كل أنحاء المحافظة، مع استمرار نشاط الرياح المثير للأتربة والذي تسبب في انتشار العوالق في الجو.

وشهدت طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوية والسريعة حالة من الضباب وانعدام الرؤية الأفقية علي المستوى البعيد، بسبب انتشار العوالق الجوية خاصة على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، و«الإسماعيلية - السويس».

تحسن ملحوظ في درجات الحرارة

وبحسب بيانات هيئة الأرصاد الجوية، شهدت الإسماعيلية تحسناً في الأحوال الجوية مع انخفاض في درجات الحرارة، ضمن محافظات شمال البلاد، وسجلت درجة الحرارة العظمي على الإسماعيلية اليوم 33 درجة، فيما شهدت محافظات الصعيد موجة شديدة الحرارة إلي جانب محافظات جنوب الصعيد والتي وصلت فيها إلى درجة الحرارة الي 43 درجة.

وشهدت درجات الحرارة أمس ارتفاعا كبيرا، إذ سجلت القاهرة 40 درجة، والإسكندرية 38 درجة مئوية، بحسب بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية

كما شهدت المحافظات رمال مثارة علي السواحل الغربية مع انخفاض كبير في الرؤية الأفقية نتيجة هبوب رياح جنوبية نشطة وجافة على الإسكندرية ومطروح وسيدي عبدالرحمن والضبعة، ومناطق من الصحراء الغربية هي الفرافرة والواحات البحرية، وتحسنت الأحوال الجوية مساء أمس تدريجياً.

سيولة وطوارئ على طرق الإسماعيلية

وشهدت طرق الإسماعيلية، اليوم الاثنين، حالة من الطوارئ بانتشار الخدمات الأمنية والأكمنة الثابتة والمتحركة إلى جانب انتشار سيارات مرفق الإسعاف بشكل مكثف.

وقالت المصادر الطبية، إنه تم زيادة دعم نقاط الإسعاف الثابتة على الطرق بسيارات إضافية، إلى جانب استحداث نقاط جديدة، تحسباً لأي طارئ بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية.