طقس الإسماعيلية.. درجة الحرارة تصل إلى 40

تشهد محافظة الإسماعيلية اليوم الأحد ارتفاعًا في درجات الحرارة تصل إلى 40 درجة مئوية على معظم أنحاء المحافظة.

وحذرت الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ في منطقة القناة وسيناء المواطنين في بيان رسمي لها على صفحتها على موقع «فيسبوك» المواطنين بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر طوال نهار اليوم الأحد وعدم التعرض للشمس بشكل مستمر.

مصر على موعد مع موجة شديدة الحرارة

قال بيان رسمي للهيئة العامة للأرصاد، إن مصر على موعد مع موجة شديدة الحرارة تؤثر على الأنحاء كافة، ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة مع انخفاض كبير في نسب الرطوبة في الإسماعيلية.

وتشهد محافظة الإسماعيلية نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة بسبب رياح قادمة من الصحراء الغربية، لباقي المناطق مع تقدم الوقت مما يؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وتابع البيان الصادر عن «العامة للأرصاد»، أن من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية، فيما تسجل السواحل الشمالية 38 درجة مئوية، وشمال الصعيد 41 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 42 درجة مئوية.

نشاط للرياح على شمال البلاد

وأشار البيان إلى أن نسب الرطوبة تنخفض نتيجة نشاط الرياح الجنوبية الغربية الجافة المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد، وذلك مرورًا بالقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة حتى شمال الصعيد.

وأضافت الهيئة أن مع نهاية اليوم من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أقصى غرب البلاد، على أن تتحسن الأجواء على السواحل الشمالية من بداية من غد الاثنين، ويعم التحسن باقي أنحاء الجمهورية من يوم الثلاثاء.