رئيس التحرير

محمود مسلم

«التعليم»: إعلان تفاصيل امتحانات المرحلة الثانوية الأربعاء

كتب:

كريم روماني
08:41 م | الإثنين 18 أبريل 2022
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الإعلان عما يخص اختبارات نهاية العام الدراسي 2021-2022 بالنسبة للطلاب المصريين في الخارج وطلاب STEM وطلاب الدمج وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وطلاب الثانوية العامة، يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022 الساعة الثالثة عصرًا.

جاء ذلك في بيان لها، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك».

 

 

اقرأ المزيد:

التعليم: إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 الأسبوع الجاري

وزير التعليم يعلن موعد إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022

دعوى قضائية جديدة للطعن على أحكام رفض إعادة تصحيح أوراق الثانوية العامة

مصدر بـ«التعليم» يكشف موعد توزيع أرقام الجلوس على طلاب الثانوية العامة 2022

امتحانات الثانوية العامة 2022.. تأخر إعلان التفاصيل يثير القلق
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.