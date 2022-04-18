«التعليم»: إعلان تفاصيل امتحانات المرحلة الثانوية الأربعاء

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الإعلان عما يخص اختبارات نهاية العام الدراسي 2021-2022 بالنسبة للطلاب المصريين في الخارج وطلاب STEM وطلاب الدمج وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وطلاب الثانوية العامة، يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022 الساعة الثالثة عصرًا.

جاء ذلك في بيان لها، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك».