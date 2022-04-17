وزير التعليم يعلن موعد إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022

مع قرب موعد امتحانات الثانوية العامة 2022 المقرر عقده يوم 11 يونيو وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022، يبحث الكثير من أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي، عن تفاصيل الامتحانات سواء طرق عقده أو نوعية الأسئلة الخاصة بالامتحانات.

إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 الأسبوع الجاري

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّه سيتمّ إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 للصفوف الثلاثة وطرق عقدها، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بامتحانات الطلاب المصريين بالخارج خلال الأسبوع الجاري في مؤتمر صحفي.

وأضاف وزير التربية والتعليم، في تصريحات له، أنَّه سيتمّ عقد مؤتمر صحفي في نهاية شهر رمضان للإعلان عن التفاصيل الكاملة بمسابقة المعلمين لتعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات، مؤكّداً أنَّ ما يتمّ تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة.

وفي سياق آخر، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ الاختبارات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، تبدأ غداً الاثنين للتدريب علي استخدام التابلت، بامتحان مادة الفلسفة، ويوم الثلاثاء لطلاب الصف الثاني الثانوي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على المدارس ضرورة تسليم كود الاختبار للطلاب ويحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت).

جدول الاختبارات التدريبية للصفين الأول والثاني الثانوي

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية جدول الاختبارات التدريبية للصفين الأول والثاني الثانوي للتدريب على استخدام التابلت وهي كالتالي:

- يوم الاثنين 18 أبريل امتحان مادة الفلسفة للصف الأول الثانوي.

- يوم الثلاثاء 19 أبريل امتحان مادة رياضيات «علمي- أدبي» للصف الثاني الثانوي.

- يوم الثلاثاء 26 أبريل امتحان مادة الأحياء للصف الأول الثانوي.

- يوم الأربعاء 27 أبريل امتحان مادة أحياء علمي وجغرافيا أدبي للصف الثاني الثانوي.