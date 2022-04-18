التعليم: إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 الأسبوع الجاري

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الانتهاء من الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، من خلال إعداد مقرات اللجان بمختلف المحافظات، ووضع مقترحات جداول الامتحانات، وتجهيز أرقام الجلوس، موضحة أن جميع اللجان سيتم تعقيمها وتطهيرها قبل انعقاد الامتحانات، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 الأسبوع الجاري

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم الانتهاء تماما من جميع الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والمنتظر عقدها يوم السبت الموافق 11 يونيو المقبل، مشيرا إلى أن جميع اللجان ستكون مراقبة بالكاميرات، للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية، وعدم وجود أية معوقات تؤثر على الامتحانات، وضبط الطلاب الغشاشين، موضحا أن كاميرات المراقبة ستكون متصلة بغرف العمليات بالمحافظات، وأيضا بغرفة العمليات المركزية بالوزارة.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 تعتمد على الفهم

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن امتحانات الثانوية العامة 2022، ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، لافتا إلى أن الأسئلة ستكون بعيدة تماما عن التعقيد، مطالبا جموع الطلاب في الثانوية العامة بالمذاكرة والتدريب على جميع أنواع الأسئلة، استعدادا للامتحانات، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من فيروس كورونا.

إجراءات مشددة داخل اللجان لمواجهة كورونا

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه سيتم التأكيد على كافة المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة تنفيذ إجراءات مشددة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، علاوة على حظر تواجد الباعة الجائلين في محيط اللجان الامتحانية، إضافة إلى تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحد أقصى 16 طالبا بكل لجنة، لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، للحد من كورونا، مؤكدا أنه سيتم تخصيص طبيب زائر لكل لجنة امتحانية للاطمئنان على صحة الطلاب.