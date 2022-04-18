ريم مصطفى وتارا عماد يتلاعبان بالرجال في مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 17

تطورت الأحداث بشكل كبير في مسلسل سوتس بالعربي بطولة الثنائي آسر ياسين وأحمد داود، والذي عرض منذ قليل، على شاشة قناة cbc، وهنا تعرف على ملخص مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 17.

مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 1، شهد كثير من الأحداث، من بينها حديث كاميليا التى تجسد شخصيتها الفنانة ريم مصطفى مع ليلى التي تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد عن علاقتها بأدم.

مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 17

وأخبرت ليلى كاميليا بأنها تحبه، وأنها تفكر في أن تواصل مذاكرتها لتتمكن من نسيان، ولكن كاميليا كان لها رأى آخر، وقالت لـ ليلي إن الحل الوحيد هو نسيانه، والرجال عموما.

كاميليا وليلى يتلاعبان بالرجال

وخلال حديث الثنائي، قالت كاميليا لـ ليلى، إن المكان الذي يجلسان فيه ملئ بالرجال، وبدأ الثنائي التعرف على كل الرجال المتواجدين في المكان، وتسلية وقتهما من خلال فعل هذا الأمر.

وشهدت الأحداث أيضا عودة العلاقة بين الثنائي أدم وليلى إلى شكل لطيف، ولكن دون أن تتجدد علاقتهما العاطفية.