أيتن عامر: دور صغير في «الاختيار» بمثابة بطولة مسلسل كامل

أعربت الفنانة أيتن عامر، عن سعادتها البالغة بمشاركتها في مسلسل «الاختيار 3»، إذ ذكرت أنها وافقت على الأدوار المسندة إليها في المسلسل دون أن تقرأ أو تفكر، «دي حاجة كنت فخورة أني عملتها، دور صغير في الاختيار بمثابة بطولة في مسلسل كامل»، إذ ترى أن أي عمل يؤدي رسالة وله دور في تشكيل وعي شعب يجب أن يكون شرفًا لأي فنان وكان دوره عبارة عن جملة واحدة فقط.

أيتن: لن أركز في الغناء على حساب التمثيل

وأضافت «عامر»، خلال استضافتها في برنامج «زي كل سنة»، مع الإذاعي رامي الحلواني، على راديو «9090»، أنها لن تركز في الغناء الفترة المقبلة على حساب التمثيل، «هحاول أمسك العصاية من المنتصف»، مؤكدة في الوقت ذاته أن ردود فعل الشارع على أعمالها الفنية أصدق من السوشيال ميديا، موضحة أيضًا دور المنصات الرقمية في إتاحة عدد الأرقام الذين استمعوا للأغاني تعطي مؤشرات حقيقية.

دور أيتن عامر في مسلسل «مكتوب عليا»

وعن مشاركتها في مسلسل «مكتوب عليا» الذي يُعرض على قناة «دي إم سي» من بطولة أكرم حسني، ذكرت الفنانة أيتن عامر، أنها كانت تنتظر الفرصة التي تشارك فيها أمام أكرم حسني، كما أنها ترى مكتوب عليا من أكثر الأعمال التي ضحكت في كواليسها، «أنا بحب الأعمال الكوميدية جدا سواء مسرحيات أو مسلسلات، وبتأثر أوي بالحاجات اللي بشتغل فيها، والأهم من الشغل الحلو تختار الناس اللي تشتغل معاهم».

وواصلت: «فيه ناس كتير لما تشتغل معاهم يضروك، أنا عمري ما بشوف صراحتي بتعملي مشاكل إلا لو كانت جارحة ، وانا دائما باخد بالي أوي من كلامي، أغاني المهرجانات وأغاني ويجز، بحبهم».