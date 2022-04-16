عاجل.. الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء تصاعد أعمال العنف في فلسطين

أكد الاتحاد الأوروبي قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير فيما وصفه بأعمال العنف في أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية والاشتباكات التي وقعت في المسجد الأقصى، صباح أمس الجمعة.

الاتحاد الأوروبي: يجب احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة

وذكر الاتحاد، في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي اليوم السبت، أنّه يجب أن يتوقف العنف على الفور، ويجب منع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين كأولوية، كما يجب احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة احتراما كاملا.

وجدد الاتحاد الأوروبي، في بيانه، دعوته لجميع الأطراف؛ للمشاركة فيما وصفه بجهود خفض التصعيد، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

إدانات عربية ودولية لمحاولات اقتحام الأقصى

كانت دول عربية عدة بينها مصر والسعودية والكويت والإمارات، أعربت عن إدانتها لمحاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين.

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، عن قلقها الشديد إزاء الاشتباكات في القدس المحتلة، ودعت إلى تجنب الأفعال والخطابات الاستفزازية والحفاظ على الوضع التاريخي في القدس المحتلة.