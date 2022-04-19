وصول نسبة صرف السلع التموينية إلى 85% ضمن مقررات شهر أبريل

بلغت نسبة صرف السلع التموينية لشهر إبريل الجاري منذ بدايته وحتى الآن نسبة 85% للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية ومستحقي الدعم السلعي الشهري، والذي يصرف بقيمة 50 جنيها لكل فرد مقيد على بطاقة التموين حتى الفرد الرابع، و25 جنيها شهريا بداية من الفرد الخامس للبطاقة في صورة سلع أساسية تطرحها الوزارة شهريا ضمن قائمة السلع التموينية المدعمة.

نسبة صرف السلع التموينية حتى الأن

وبلغت نسبة صرف السلع التموينية حاليا 85% من بين 64 مليون مواطن مستحق الدعم التمويني الشهري، وذلك من خلال جميع منافذ البدالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي أيضا وفروع المجمعات الاستهلاكية.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار ضخ السلع الغذائية بوفرة لمخازن الجملة على مستوى المحافظات والبالغ عددها 1500 مخزن جملة، وذلك من أجل مد وتغذية منافذ الصرف بالسلع لإتاحة جميع السلع أمام المواطنين.

وتفتح منافذ صرف السلع أبوابها للمواطنين يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء، حيث تشمل هذه المواعيد جميع المحافظات دون تغير، فيما تفتح المخابز البلدية أبوابها أمام المواطنين يوميا خلال شهر رمضان الكريم من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 5 مساء.

موعد صرف التموين الشهري

وبناء على قرار صادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن موعد صرف التموين يبدأ من اليوم الأول للشهر حتى نهايته من منافذ البقالين والبالغ عددها 40 ألف منفذ تمويني، وذلك على مستوى جميع المحافظات تسهيلا على المواطنين لصرف الحصص التموينية لهم في أي يوم من أيام الشهر، كما يتاح صرف فارق نقاط الخبز المكونة من ترشيد استهلاك الخبز في أي يوم من الشهر أيضا.