التموين: انتظام صرف مقررات شهر أبريل وسط توافر جميع السلع

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف مقررات شهر أبريل الجاري لأصحاب البطاقات التموينية من جميع منافذ البقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، وذلك لجميع المواطنين حاملي البطاقات التموينية والبالغ عددها 64 مليون مواطن مدرجا على 23 مليون بطاقة تموينية.

ضخ آلاف الأطنان من الزيت والسكر والأرز يوميا

وقالت مصادر في وزارة التموين، إنه بناء على توجيهات من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، فإن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بالضخ اليومي للسلع الغذائية الأساسية لمخازن الجملة التابعة لها والبالغ عددها 1500 جملة على مستوى الجمهورية من أجل تزويد وضخ السلع لمنافذ البقالين، وذلك من خلال ‏ضخ يوميا 3 آلاف طن زيت ‏و4000 طن سكر و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة ‏لتوزيعها على جميع منافذ الصرف، وذلك من أجل توفير وإتاحة السلع أمام المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.

‏من جانبه، قال أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، إن هناك حملات تموينية وتفتيشية مفاجئة على منافذ الصرف للتأكد من توافر كل السلع والمقررات التموينية، فضلا عن متابعة انتظام صرف السلع تزامنا مع بداية شهر رمضان الكريم، والذي صادف بدايته صرف مقررات شهر أبريل الجاري، موضحا أن الدعم التمويني يكلف الدولة بقيمة 36 مليار جنيه سنويا لتوفير السلع الغذائية على بطاقه ‏الدعم.

استمرار معارض أهلا رمضان

فيما تستمر معارض أهلا رمضان في عدد من محافظات الجمهورية، والتي أقامتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية من أجل ضخ وتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة 30%، فضلا عن ضخ السلع الرمضانية بأسعار مخفضة مثل الياميش وقمر الدين والبلح بأنواعه.