التموين: وصول نسب صرف السلع لشهر مارس الى 100%
كتب:
وفاء الصعيدي
03:53 م | الإثنين 28 مارس 2022
التموين
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه أصدر توجيهات لشركتي الجملة العامة والمصرية بصرف الاستعاضات الاولى لشهر ابريل القادم.
وقال في بيان له إنه شدد على رئيسي شركتي الجملة الاهتمام بالجودة المطلوبة بالسلع وتوفير 27 سلعه المقررة للمواطن على بطاقة الدعم لاختيار ما يحتاجه منها.
توجيه بضخ كميات من السلع بمخازن شركتي الجملة العامة والمصرية
وأشار الوزير إلى أنه وجه بضخ كميات كبيره من السلع بمخازن الشركتين التي تصل الى 1500 مخزن بمحافظات الجمهورية ومتابعتها للتدخل في حال زياده طلب المواطن على أي سلعة.
أاضاف «مصيلحي» أن نسب صرف السلع التموينية لشهر مارس وصل 100%، مشيرا إلى أن الوزارة تضخ يوميا 3 آلاف طن زيت مناصفه بين اللتر وال 800 جرام و 4000 طن سكر و 1000 طن ارز و1000 طن مكرونة بمنافذ الصرف.
بداية صرف السلع التموينية سيكون متوافقا مع بداية رمضان
وقال أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، إن بداية صرف السلع التموينية سيكون متوافق مع بداية شهر رمضان، وهو ما سيخفف العبأ على المواطن في هذا الشهر الكريم ايضا بعد انتشار معارض أهلا رمضان والتخفيضات الموجودة بها.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة الى ان الوزير قد شدد على مديريات التموين بضرورة المتابعة ورصد اي مخالفات من منافذ والتعامل معها قانونيا، مشيراً الى ان مديريات التموين سوف تقوم يوميا بعمل حملات على منافذ الصرف للتأكد من وصول الدعم الى مستحقيه والذي تدفع فيه الدولة ما يصل إلى 36 مليار جنيه سنويا لتوفير السلع الغذائية على بطاقه الدعم.