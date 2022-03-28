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التموين: وصول نسب صرف السلع لشهر ‏‏مارس الى 100%

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وفاء الصعيدي
03:53 م | الإثنين 28 مارس 2022
التموين

التموين

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية أنه أصدر توجيهات لشركتي الجملة العامة ‏والمصرية بصرف الاستعاضات الاولى لشهر ابريل القادم. 

وقال في بيان له إنه شدد على رئيسي شركتي الجملة ‏الاهتمام بالجودة المطلوبة بالسلع وتوفير 27 سلعه المقررة ‏للمواطن على بطاقة الدعم لاختيار ما يحتاجه منها.‏

توجيه بضخ كميات من السلع بمخازن شركتي الجملة العامة والمصرية ‏

وأشار الوزير إلى أنه وجه بضخ كميات كبيره من السلع بمخازن ‏الشركتين التي تصل الى 1500 مخزن بمحافظات الجمهورية ‏ومتابعتها للتدخل في حال زياده طلب المواطن على أي سلعة.

‏أاضاف «مصيلحي» أن نسب صرف السلع التموينية لشهر ‏مارس وصل 100%، مشيرا إلى أن الوزارة تضخ ‏يوميا 3 آلاف طن زيت مناصفه بين اللتر وال 800 جرام ‏و 4000 طن سكر و 1000 طن ارز و1000 طن مكرونة ‏بمنافذ الصرف.

بداية صرف السلع ‏التموينية سيكون متوافقا مع بداية رمضان

وقال أحمد كمال، معاون ‏الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، إن بداية صرف السلع ‏التموينية سيكون متوافق مع بداية شهر رمضان، وهو ما ‏سيخفف العبأ على المواطن في هذا الشهر الكريم ايضا بعد ‏انتشار معارض أهلا رمضان والتخفيضات الموجودة بها.

‏وأكد المتحدث الرسمي للوزارة الى ان الوزير قد شدد على ‏مديريات التموين بضرورة المتابعة ورصد اي مخالفات من ‏منافذ والتعامل معها قانونيا، مشيراً الى ان مديريات التموين ‏سوف تقوم يوميا بعمل حملات على منافذ الصرف للتأكد من ‏وصول الدعم الى مستحقيه والذي تدفع فيه الدولة ما يصل ‏إلى 36 مليار جنيه سنويا لتوفير السلع الغذائية على بطاقه ‏الدعم.‏

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.