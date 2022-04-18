«التموين»: انتظام صرف السلع من منافذ البقالين دون عطلة رسمية

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن منافذ البقالين التموينية مستمرة في فتح أبوابها للمواطنين من أجل صرف السلع التموينية طوال شهر رمضان الكريم دون الحصول على عطلة أو أي إجازات رسمية، وذلك على مستوى جميع منافذ البقالين بكل المحافظات.

مواعيد عمل منافذ البقالين

ونوهت المصادر بأنه بناء على قرار مسبق صادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن مواعيد فتح منافذ البقالين لصرف السلع التموينية هي يوميا من 9 صباحا حتى 9 مساءً دون الحصول على عطلة رسمية أو أسبوعية، وذلك تسهيلا وتوفيرا على المواطنين في إتاحة السلع الغذائية لهم، موضحة أن مواعيد عمل المنافذ ثابتة طوال العام ولا تتغير بحلول شهر رمضان الكريم.

مواعيد عمل المخابز البلدية

تختلف مواعيد عمل المخابز عن مواعيد عمل منافذ بقالي التموين، حيث تقر وزارة التموين مواعيد عمل جديدة للمخابز في شهر رمضان فقط وهي من 8 صباحا وحتى 5 مساء، بخلاف مواعيد العمل الثابتة طوال العام وهي من 5 صباحا حتى 5 مساءً.

يبلغ عدد منافذ بقالي التموين والمختصة في صرف السلع التموينية للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية 40 ألف منفذ بقال تمويني، فضلا عن وجود ما يقرب من 6300 منفذ مشروع جمعيتي، بالإضافة إلى إمكانية صرف السلع التموينية من فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظات والبالغ عددها 1300 فرع مجمع استهلاكي.

وتستقبل منافذ البقالين على مستوى المحافظات، المواطنين الحاملين للبطاقات التموينية والبالغ عددهم 64 مليون مواطن مستحق للدعم التمويني، وذلك طوال أيام الشهر.