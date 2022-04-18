أحمد عز يكشف مخطط مهاجمة معسكر أمن مركزي.. مسلسل الاختيار 3 الحلقة 17

بدأت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 17 التي جاءت تحت عنوان أزمة السولار، وشهدت اجتماع بين عدد من قيادات جماعة الإخوان التي كانت تتولى حكم مصر في ذلك الوقت، حول غضب الشعب من وجود تدخل الجماعة من الحكم فالأمر أصبح أشبه بوجود حكومتين الأولى برئاسة هشام قنديل والثانية المرشد وجماعته.

وألقت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 17 الضوء على الغضب الشعبي في الشارع بسبب ارتفاع أسعار السولار التي أدت إلى ارتفاع كبير في الأسعار أثر على مناحي الحياة.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 17

وعلى الجانب الآخر، في مسلسل الاختيار 3 الحلقة 17، يتابع الظابط مروان «أحمد عز» التحقيق مع أحد العناصر الإرهابية التي تم القبض عليهم، لمعرفة مخطط الخلية التكفيرية، ويكشف له أن الخلية كانت تخطط لمهاجمة معكسر أمن مركزي قبل صلاة العشاء، وتتجه القوات لإحباط المخطط قبل تنفيذه.