مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة الحلقة 17.. مريم تسلم والدها للشرطة

تسببت مريم المالكي، شخصية الفنانة عائشة بن أحمد، خلال أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 17، في حبس والدها هارون المالكي شخصية الفنان محسن محيي الدين، حيث قامت بتسليم الأوراق التي وصلت إليها للشرطة لكي تثبت إدانة والدها أحد عناصر فساد عائلة المالكي.

مسلسل ملف سري الحلقة 17.. فريدة تكتشف إنجاب نجلها المقتول

اعتقدت مريم المالكي خلال مسلسل ملف سري الحلقة 17 بأن المستشار يحيى عز الدين، دور الفنان هاني سلامة، هو الذي أرسل إليها المستندات لكي يثبت لها فساد والدها، ولكنه يسخر مما كانت تقوله وأكد لها أن عائلتها هي التي ترسل له أوراق تثبت فساد عائلة المالكي لكي يصل إلى قاتل خطيبته نور.

وتكتشف فريدة ضمن مسلسل ملف سري الحلقة 17 أن نجلها المقتول شريف المالكي، دور الفنان محمود حجازي، كان متزوجًا ولديه طفل يدعى نديم، وطلبت من أسرتها عدم إخبار مريم المالكي التي كان من المقرر أن يخطبها ويتزوجها حتى لا تصدم فى زوجها.

مسلسل ملف سري الحلقة 17 .. من بطولة هاني سلامة

عائشة بن أحمد أحد أهم أبطال مسلسل ملف سري، ويشارك فى بطولته هاني سلامة، وماجد المصري، ونضال الشافعي، وميرهان حسين وإدوارد، وهو من تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسن البلاسي.