مسلسل ملف سري الحلقة 17 لـ هاني سلامة.. ناجي يهدد يحيى بخطف مليكة

بدأت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 17 بالتحقيق مع أمنية التي تقدم دورها الفنانة دنيا عبد العزيز مع المقدم عمرو «نور محمود»، وخلال التحقيق انهارت أمنية بسبب هجوم المستشار يحيى عز الدين «هاني سلامة» والمقدم عمرو عليها، وقال يحيي لـ أمنية إنه حال ثبوت تورطها في مقتل شقيقتها نور، يوصلها إلى حبل المشنقة.

مسلسل ملف سري الحلقة 17.. مشادة بين يحيى وأمنية

خلال مسلسل ملف سري الحلقة 17، طلبت مليكة ابنة شقيقة المستشار يحيى منه أن يخرجا سويا لشراء ملابس جديدة، وذلك بعد مكالمة هاتفية من مريم المالكي «عائشة بن أحمد»، التي طلبت الجلوس معه بسبب حالتها النفسية.

ناجي الخلعي يهدد يحيى بخطف مليكة

وخلال جلوس المستشار يحيي ومريم المالكي في مسلسل ملف سري الحلقة 17، ظهر ناجي الخلعي الذي يقدم دوره أحمد الرافعي، وهدد المستشار يحيى عز الدين بخطف الطفلة مليكة، وذلك ليسلمه الألماس.