مسلسل ملف سري الحلقة 16 لـ هاني سلامة.. القبض على أمنية

كشفت إلهام التي تجسد شخصيتها مادلين طبر، والدة المستشار يحيى والمحامي شاكر، عن رفضها لعلاقة نجلها شاكر الذي يقوم بدوره نضال الشافعي بسكرتيرته التي تصغره بـ15 عاما ضمن أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 16.

مسلسل ملف سري الحلقة 16.. والدة شاكر ترفض علاقته

وأوضحت إلهام في حديثها مع شاكر، سبب رفضها لتلك العلاقة بأنه متزوج ولديه طفل، ما أدى إلى قيام شاكر بالكشف لها عن سبب علاقته بالسكرتيرة ياسمين، مؤكدا أن هناك مشاكل قوية بينه وبين زوجته بسبب رغبتها في الانتقال إلى العيش بكندا لكي تكون رفقة أهلها.

مريم المالكي تكشف فساد والدها

وكشف أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 16 عن مشادة عنيفة بين مريم المالكي التي تقدم دورها عائشة بن أحمد ووالدها هارون المالكي الذي يجسد شخصيته محسن محي الدين، وقدمت مريم لوالدها مستندات تدينه في قضايا غسيل الأموال، وأكدت له أنها في حال تأكدها من الورق سفتح النار عليه.

ومع نهاية مسلسل ملف سري الحلقة 16، اقتحم المقدم عمرو عزاء والدة أمنية «دنيا عبد العزيز»، وألقى القبض عليها.